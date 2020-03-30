أول وفاة لطبيب مصري بكورونا

أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الاثنين، نقلا عن وزارة الصحة والسكان، بوفاة أول طبيب في البلاد أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن الفقيد هو الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، وقد توفي متأثرا بكورونا في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، أحد مستشفيات العزل.

"وفاة أول طبيب بفيروس كورونا"



تنعي جريدة إنسايدر وفاة د. أحمد اللواح -أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الأزهر ببورسعيد- في مستشفى العزل جراء إصابته بفيروس كورونا، داعين الله أن يحتسبه من الشهداء وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.



وندعو الله أن يحفظ أطباء مصر وشعبها الكريم. pic.twitter.com/cwjZJf37x4 — The Insider Tanta جامعة طنطا (@InsiderTanta) March 30, 2020

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وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر حتى يوم الأحد، هي 609 حالات، من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

المصدر: "اليوم السابع"