 
مباشر

فرض حظر كامل للتنقل في سوريا

أخبار العالم العربي

فرض حظر كامل للتنقل في سوريا
Sputnik / Дмитрий Виноградов
دمشق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/njaf

أفاد مراسل RT في دمشق اليوم الجمعة، بأن السلطات السورية فرضت حظرا كاملا للتنقل في البلاد، اعتبارا من يوم الأحد 29 مارس الساعة الثانية ظهرا.

وأعلنت أنه "في إطار متابعة الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، قرر الفريق الحكومي المعني بمتابعة تلك الإجراءات منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم، اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا من يوم الأحد 29 مارس 2020 وحتى إشعار آخر".

كما تم تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا