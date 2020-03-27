 
مباشر
عاجل
ارتفاع عدد الوفيات في تركيا بسبب فيروس كورونا إلى 92

الجيش المصري يقتل 16 مسلحا ويفجر 3 سيارات دفع رباعي في سيناء

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يقتل 16 مسلحا ويفجر 3 سيارات دفع رباعي في سيناء
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nj8v

قضت قوات الجيش المصري على 16 مسلحا وفجرت 3 سيارات دفع رباعي ودراجة نارية في منطقة جنوب الشيخ زويد شمالي سيناء.

وكان الجيش المصري اشتبك الأحد الماضي مع مسلحين في منطقة الجنورة جنوب الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، ما أدى إلى مقتل ضابطين و10 مسلحين، وفق ما ذكره المتحدث باسم القوات المصرية

وأشار المتحدث إلى أن عمليات التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية مستمرة للقضاء عليهم، مشددا على أن القوات المسلحة والشرطة، ستواصلان جهودهما في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا