الجيش المصري يقتل 16 مسلحا ويفجر 3 سيارات دفع رباعي في سيناء

قضت قوات الجيش المصري على 16 مسلحا وفجرت 3 سيارات دفع رباعي ودراجة نارية في منطقة جنوب الشيخ زويد شمالي سيناء.

وكان الجيش المصري اشتبك الأحد الماضي مع مسلحين في منطقة الجنورة جنوب الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، ما أدى إلى مقتل ضابطين و10 مسلحين، وفق ما ذكره المتحدث باسم القوات المصرية

وأشار المتحدث إلى أن عمليات التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية مستمرة للقضاء عليهم، مشددا على أن القوات المسلحة والشرطة، ستواصلان جهودهما في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

المصدر: RT