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إصابة 12 عراقيا بفيروس كورونا في أمريكا وبريطانيا وكندا

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إصابة 12 عراقيا بفيروس كورونا في أمريكا وبريطانيا وكندا
Reuters ABDULLAH RASHID
الإجراءات الوقائية في العراق - أرشيف
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، عن إصابة مجموعة جديدة من العراقيين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.

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وقال الصحاف في بيان: "تم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لأبناء الجالية العراقية في ثلاث دول".

وأضاف، أن "الإصابات توزعت، 5 في مدينة لوس أنجلس الأمريكية، وحالتان في كندا، و5 في بريطانيا".

وأشار الصحاف، إلى أن "العدد الكلي في عموم العالم بلغ 32 حالة موزعة على الأردن وإيطاليا وأمريكا وبريطانيا وكندا ولبنان وإيران، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة في بريطانيا".

المصدر: RT

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