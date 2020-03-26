 
مباشر

إصابة 20 عراقيا بفيروس كورونا في خمس دول

أخبار العالم العربي

إصابة 20 عراقيا بفيروس كورونا في خمس دول
Reuters Khalid Al Mousily
حملة تعقيم المطارات العراقية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/niyj

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم الخميس، عن إصابة 20 عراقيا في الخارج بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
سفيرة بغداد في روما لـRT: إصابة عائلة عراقية بفيروس كورونا في إيطاليا
سفيرة بغداد في روما لـRT: إصابة عائلة عراقية بفيروس كورونا في إيطاليا

وقال الصحاف: "تم تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا لأحد أبناء الجالية العراقية المقيمين في إيران، و10 حالات في الأردن، و6 في إيطاليا، و2 في لبنان، وحالة واحدة في كندا".

وأضاف، أن "السفارات العراقية في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوالهم، وتهيئة الرعاية الطبية لهم".

يشار إلى أن سفيرة بغداد لدى روما صفية طالب السهيل، أعلنت الثلاثاء الماضي عن إصابة عائلة عراقية في إيطاليا بكورونا المستجد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا