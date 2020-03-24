سفيرة بغداد في روما لـRT: إصابة عائلة عراقية بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت سفيرة بغداد لدى روما، صفية طالب السهيل، اليوم الثلاثاء، عن إصابة عائلة عراقية في إيطاليا بفيروس كورونا المستجد.

وقالت السهيل لـRT إن "عائلة مكونة من ستة أشخاص أصيبت بفيروس كورونا في إيطاليا"، مبينة أن العائلة تقيم في منطقة بولزانو شمالي البلاد.

وأضافت السفيرة أنها "تواصلت مع العائلة بشكل مباشر عبر الهاتف وتتابع حالتهم بشكل مباشر".

ونفت السهيل الأنباء التي تحدثت عن إصابة أي من كادر السفارتين العراقيتين في إيطاليا والفاتيكان بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT