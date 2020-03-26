العراق .. أوامر صارمة من قيادة عمليات بغداد في مواجهة كورونا

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الخميس، توجيه قواتها "أوامر صارمة" لضمان الالتزام بقرار منع التجول، مشيرة إلى حجز 825 مركبة ودراجة اليوم فقط.

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وقالت القيادة في بيان لها، إن "البعض ما زال يحاول خرق حظر التجوال الوقائي في العاصمة، رغم تأكيداتنا السابقة على أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية في تطبيقه".

وأضافت: "قواتنا الأمنية لديها الأوامر الصارمة بالتعامل مع هكذا حالات حيث بلغت المخالفات للمركبات والدراجات بأنواعها صباح الخميس فقط، 825 مخالفة".

وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، وفرض حظر للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، ضمن قرارات عدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما قرر مجلس الوزراء العراقي تمديد حظر التجول في عموم البلاد إلى الحادي عشر من أبريل المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أمس الأربعاء، عن تسجيل نحو 50 إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في عموم العراق منذ بدء انتشار الفيروس إلى 266، و23 حالة وفاة، فيما تعافى من الفيروس 57 شخصا.

المصدر: "السومرية نيوز"