عمليات بغداد تُغلق آلاف الأماكن العامة وتعتقل 1970 مخالفا لحظر التجوال

أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، اليوم الأربعاء، أنها أغلقت آلاف الأماكن العامة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب فيروس كورونا.

وذكر بيان للقيادة: "بالتزامن مع تأمينها التظاهرات وقيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد وضمن إجراءاتها للوقاية من فيروس كورونا وللفترة من 9 آذار (مارس) الجاري ولغاية 25 من الشهر ذاته، "من غلق 1303 كوفي شوب و1260 مطعما و73 مولا، و23 متنزها رياضيا، و63 متنزها إجتماعيا".

وأضاف البيان، "كما أغلقت 217 ملعب كرة قدم خماسي، و78 مجمع تسوق، و25 مسبحا، و236 قاعة رياضية، و132 قاعة مناسبات وأندية ثقافية، و145 محل مثلجات، و51 ملعبا".

وأشار البيان إلى أن "ذات القوات تمكنت منذ السابع عشر من الشهر الحالي وحتى مساء اليوم (الأربعاء)، من إلقاء القبض على 1970 مخالفا لإجراءات الحظر الوقائي، كما حجزت 572 مركبة ودراجة تكتك"، مشيرا إلى أن "الغرامات المالية بلغت 18718 غرامة".

المصدر: RT