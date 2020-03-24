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السيسي يتفقد أجهزة مطورة في الجيش المصري لمكافحة فيروس كورونا (صور)

أخبار العالم العربي

السيسي يتفقد أجهزة مطورة في الجيش المصري لمكافحة فيروس كورونا (صور)
Reuters
السيسي أمام أجهزة الجيش المصري
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تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجهزة مطورة في الجيش المصري لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

السيسي يتفقد أجهزة مطورة في الجيش المصري لمكافحة فيروس كورونا (صور)
RT
السيسي
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وأضاف راضي في بيان اليوم الثلاثاء: "في إطار مساهمة القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم التي تم تطويرها".

السيسي يتفقد أجهزة مطورة في الجيش المصري لمكافحة فيروس كورونا (صور)
RT
الرئيس المصري

وأشار إلى أن هذه الأجهزة تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وذلك للاستخدام في أعمال تطهير منشآت ومؤسسات الدولة عن طريق استخدام أحدث المواد والمحاليل الكيميائية في هذا المجال وطبقا لمواصفات وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

المصدر: RT

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