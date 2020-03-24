مصر .. السيسي يأمر الحكومة بـ"اتخاذ اللازم" وقرارات صارمة لمواجهة تفشي كورونا

تستعد الحكومة المصرية لإصدار حزمة من القرارات الصارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ظهر اليوم الثلاثاء.

ونشر حساب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي تغريدة على "تويتر" جاء فيها أنه "على ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان".

وأضاف "ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري، أؤكد على ثقتي البالغة في تجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات بما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي مصر . حفظ الله مصر والمصريين".

المصدر: RT