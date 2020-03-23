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الصور الأولى لعاصفة "قرش الصحراء" في مصر

أخبار العالم العربي

الصور الأولى لعاصفة
Reuters
مصر
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بدأت عاصفة "قرش الصحراء" الترابية في الظهور في مصر، حيث حذرت وسائل الإعلام الرسمية في مصر من أنها ستضرب 12 منطقة في مصر.

الصور الأولى لعاصفة
RT
العاصفة الترابية في مصر
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"قرش الصحراء" يستعد لضرب 12 منطقة في مصر

وظهرت الرياح النشطة المحملة بالأتربة في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تحمل الغبار والرمال والأتربة والشوائب العالقة في السماء، وسوف تنشط على هيئة هبات على فترات منفصلة، قوتها ستكون شديدة إلى شديدة جدا.

وكانت الإدارة العامة للمرور في مصر، قد ناشدت المواطنين بالالتزام بمجموعة من الإرشادات أثناء قيادة السيارات، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تصل حد العاصفة.

الصور الأولى لعاصفة
RT
العاصفة الترابية

المصدر: RT

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