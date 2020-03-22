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تسجيل 19 إصابة ووفاة 1 جديدة بفيروس كورونا في المغرب

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تسجيل 19 إصابة ووفاة 1 جديدة بفيروس كورونا في المغرب
Reuters YOUSSEF BOUDLAL
شوارع الدار البيضاء المغربية في زمن انتشار فيروس كورونا
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أفادت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأحد، بتسجيل 19 إصابة ووفاة 1 جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الإصابات ارتفع من 96 إلى نقطة 115 حالات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4 حالات بعد أن كان على مستوى 3.

وبلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء من المرض حتى الآن، حسب البيان، 3 حالات.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

المصدر: وكالة الأنباء المغربية

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