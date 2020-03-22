تمديد حظر التجوال في العراق وتعليق الرحلات الجوية لمكافحة كورونا

قررت الحكومة العراقية تمديد حظر التجوال في البلاد وتعليق الرحلات الجوية إلى يوم السبت المقبل، في إطار إجراءات مواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

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وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، بأنه تم اتخاذ قرار لـ"الاستمرار بحظر التجوال لغاية الساعة الحادية عشر ليلا من يوم السبت الموافق لـ28 آذار (مارس) 2020 في عموم جمهورية العراق لغرض تطبيق الحجر الصحي استنادا إلى قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 واعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي".

كما شملت حزمة القرارات الجديدة "الاستمرار بتعليق الرحلات الجوية من وإلى جمهورية العراق لغاية يوم السبت الموافق لـ28 آذار (مارس) 2020".

وإضافة إلى ذلك قضت الحكومة بمواصلة "تعطيــل الـــدوام الرسمـــي فــــي الجامعات والمعاهد والمؤسـسات التربوية والمدارس لغاية يـوم السـبت".

وسجلت في العراق حتى الآن 233 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بينها 20 حالة وفاة، فيما اتخذت السلطات حزمة إجراءات عاجلة للحد من التنقلات داخل البلاد، بما في ذلك تطبيق حظر التجوال ووقف العمل في المؤسسات وتعليق حركة الطيران مع الدول الأجنبية لمواجهة التفشي.

المصدر: RT