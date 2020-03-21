اعتقال 306 مخالفين لقرار حظر التجوال في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال 306 مخالفين لقرار حظر التجوال المفروض في العاصمة العراقية.

وقالت القيادة في بيان صحفي "تواصل قواتنا الأمنية الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد، وألقت القبض اليوم على 306 مخالفين لإجراءات الحظر".

وأضافت "تم حجز 127 عجلة ودراجة، في حين فرضت 4132 غرامة في جانبي الكرخ والرصافة".

ودعت القيادة "المواطنين للتقيد التام بالقرارات الصادرة من الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وتؤكد أنها لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، فضلا عن تقديمها المساعدة للأشخاص والعجلات المستثنية من حظر التجوال".

المصدر: RT