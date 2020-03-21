بعد فرضه في تونس والأردن.. سعوديون يطالبون بحظر التجول الإجباري في المملكة

طالب نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية بفرض حظر تجول إجباري في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد تسجيل 70 حالة جديدة في البلاد خلال آخر 24 ساعة.

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وتم تدشين وسم #انا_مع_حظر_التجول_الاجباري الذي احتل صدارة الأكثر تداولا في السعودية خلال ساعات قليلة، حيث طالب المغردون السلطات بمنع التجول على غرار بعض الدول العربية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا التاجي، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المرضى منذ بدء تفشي المرض في البلاد.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 344 حالة، كان قد تعافى منها 8 أشخاص، وبقية الحالات تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالتان اثنتان بوضع حرج.

وقررت دول عربية فرض حظر التجول كإجراء احترازي للحد من تفشي الوباء، منها الأردن الذي سجل 69 إصابة بالفيروس، وأطلق صباح اليوم السبت صافرات الإنذار لبدء سريان القرار، وتونس التي سجلت 54 إصابة وبدأ سريان الحظر منذ يوم الأربعاء الماضي.

فيما اكتفى المغرب بإعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في المملكة اعتبارا من أمس الجمعة إلى أجل غير مسمى.

المصدر: RT