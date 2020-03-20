الصحة السعودية: تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، عن تسجيل 70 إصاة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المرضى منذ بدء تفشي المرض في البلاد.

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وقالت الوزارة، في بيان، إن من بين الإصابات الجديدة 11 حالة قادمة من المغرب والهند والأردن والفلبين وبريطانيا والإمارات وسويسرا.

وقد تم تحويل الحالات الـ11 مباشرة من المطار إلى العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضافت الوزارة أن هناك حالة إصابة واحدة لممارسة صحية في مدينة الرياض.

وأشارت الوزارة إلى أن بقية الإصابات الـ58 هي لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية.

وأوضحت وزارة الصحة أن 49 حالة سجلت في مدينة الرياض، و11 حالة في مدينة جدة، وحالتان اثنتان في مكة المكرمة، وحالة واحدة في كل من المدينة المنورة والدمام والظهران والقطيف والباحة وتبوك وبيشة وحفر الباطن.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة وصل إلى 344 حالة، كان قد تعافى منها 8 أشخاص، وبقية الحالات تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالتان اثنتان بوضع حرج.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

المصدر: واس