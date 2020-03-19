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وزارة الصحة السعودية: تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

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وزارة الصحة السعودية: تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة
YouTube / France 24
أعلان في أحد شوارع الرياض يحث المواطنين على الالتزام بالإرشادات الوقائية ضد فيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

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وقالت الوزارة، في بيان، إن من بين الحالات الجديدة هناك 17 حالة إصابة لقادمين من 10 دول هي المغرب، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة، ومصر.

وأضافت الوزارة أن الحالات الـ 19 الأخرى هي لمخالطين مع حالات إصابة سابقة.

وأوضح البيان أن هناك 21 حالة في العاصمة السعودية الرياض و4 حالات في القطيف و3 حالات في مكة المكرمة و3 حالات في الدمام، وحالتين في الهفوف وحالة واحدة في كل من جدة والظهران ومحايل عسير.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 274، تعافت منها اليوم حالتان ليرتفع مجموع المتعافين إلى 8، فيما يوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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