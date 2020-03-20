السعودية تقرر تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما
Reuters Vincent West
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قررت السعودية تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من الساعة السادسة صباح غد السبت.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إن هذا الإجراء يستثني الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، وتقوم هيئة الطيران المدني بإصدار التصاريح اللازمة للرحلات، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية وفق توصيات وزارة الصحة، للحد من انتقال العدوى.
وأوضح أن هذا القرار هو استكمال للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة.
المصدر: رويترز