الملك سلمان: نعيش مرحلة صعبة ندرك أنها ستمضي رغم قسوتها ومرارتها

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء يوم الخميس، كلمة للسعوديين والمقيمين على أرض المملكة، بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الملك سلمان: "إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها".

وأضاف أن هذه الأزمة ستتحول إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية.

وأفاد العاهل السعودي بأن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها، مؤكدا الحرص الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.

وصرح بأن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وأوضح الملك سلمان أن مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب، لا يتم إلا بالتكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات وتعليمات وإرشادات، في سبيل مواجهة هذه الجائحة.

كما قال في كلمته "لقد تعودتم مني على الصراحة ولذلك بادرتكم بالقول بأننا نمر بمرحلة صعبة ضمن ما يمر به العالم كله، وأقول لكم أيضا إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة".

وتابع قائلا: "لكنني في الوقت ذاته، أعلم أننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له، مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم، وعلو إحساسكم بالمسؤولية الجماعية".

المصدر: RT + وكالات