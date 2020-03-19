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سلطنة عمان توقف إصدار التأشيرات مؤقتا بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان توقف إصدار التأشيرات مؤقتا بسبب كورونا
Reuters
سلطنة عمان- أرشيف
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 أوقفت سلطنة عمان، الخميس، إصدار التأشيرات بكافة أنواعها، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

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وقالت الشرطة العمانية في تغريدة عبر "تويتر": "تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه الجميع، بأنه تم إيقاف إصدار التأشيرات بكافة أنواعها"​​​.

من جهة أخرى، لفتت الشرطة إلى أنه سيتم تنظيم عملية دخول المراجعين إلى قاعات الخدمات في الدوائر الحكومية في البلاد بما يضمن عدم وجود أعداد كبيرة في الانتظار.

وبلغ عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان، 13 حالة من ضمن  39 إصابة بالفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الجاري، فيروس كورونا وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

المصدر: سبوتنيك

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