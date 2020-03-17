كورونا.. سلطنة عمان تحظر التجمعات وتغلق المساجد والأسواق

أعلنت اللجنة العليا للتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في عمان، اتخاذ عدد من القرارات لمحاربة الفيروس، سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الساعة 12 ظهرا من يوم غد الأربعاء.

وأفادت القناة العامة للتلفزيون العماني اليوم الثلاثاء، بأن الإجراءات تشمل قصر دخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية على العمانيين فقط، ووقف مغادرة العمانيين إلى خارج السلطنة.

وقررت اللجنة تعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات في السلطنة، وإغلاق جميع المواقع السياحية، ومنع التجمعات في الأماكن العامة بما فيها التجمعات على الشواطئ وأماكن التنزه مثل الأودية والجبال والرمال والشلالات والعيون المائية.

وسيتم إغلاق جميع الجوامع والمساجد، إلا لرفع الأذان، بالإضافة إلى إغلاق جميع دور العبادة لغير المسلمين.

ومن بين الإجراءات أيضا إغلاق جميع المحلات في المجمعات التجارية، باستثناء المحلات التموينية الغذائية والاستهلاكية، والعيادات والصيدليات ومحلات النظارات، وإغلاق الأسواق التقليدية ووقف الأسواق الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك تقرر منع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي بما فيها تلك الموجودة في الفنادق، ويستثنى من ذلك الطلبات الخارجية، وكذلك إغلاق الأندية الرياضية والثقافية والصالات الرياضية والنوادي الصحية، ومحلات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية.

المصدر: القناة العامة العمانية