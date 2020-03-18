 
مباشر

وسائل إعلام: الكويت تدرس ترحيل 150 ألف مخالف

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: الكويت تدرس ترحيل 150 ألف مخالف
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
وافدون إلى الكويت للعمل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ngzv

ذكرت وسائل إعلام كويتية، أن الحكومة تدرس مقترحا بترحيل 150 ألف مقيم مخالف لقانون العمل، ومنحهم تذاكر مجانية بعد إمهالهم ما بين 7 و10 أيام لإنهاء متعلقاتهم وتهيئتهم للسفر.

إقرأ المزيد
مسؤول كويتي رفيع: الإبعاد الفوري للمقيم المخالف لتعليمات وزارة الصحة
مسؤول كويتي رفيع: الإبعاد الفوري للمقيم المخالف لتعليمات وزارة الصحة

وأشارت صحيفة "القبس" الكويتية، إلى أن "المقترح يتضمن مغادرة المخالف بطريقة عادية دون أن يسجل اسمه في قائمة الممنوعين من دخول البلاد".

من جهتها، كشفت مصادر مطلعة عن التنسيق لإعادة نحو 80 ألف كويتي من الطلبة والسياح ومنتسبي البعثات الدبلوماسية والعسكرية الموجودين في أمريكا ودول أوروبية وإفريقية وآسيوية، لافتة إلى وصول دفعة من العسكريين يوم الأحد المقبل.

وشددت وزارة الداخلية من إجراءاتها، حيث وعدت بمعاقبة المخالفين للتعليمات الصحية بالسجن والإبعاد.

المصدر: "القبس + كونا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا