مسؤول كويتي رفيع: الإبعاد الفوري للمقيم المخالف لتعليمات وزارة الصحة

نقلت صحيفة "القبس" عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، تحذيره للمقيمين في البلاد من الإبعاد فورا، إذا خالفوا تعليمات وزارة الصحة.

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ولفت الصالح إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده هدفها سلامة الجميع، مشيرا إلى أن "أغلب دول العالم بدأت تتخذ إجراءات متطابقة مع إجراءاتنا".

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الجميع إلى ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، مضيفا في تصريح تلفزيوني قوله: "كررنا في أكثر من مناسبة دعوة الحكومة للجميع إلى الالتزام بالإجراءات بما فيها عدم الخروج إلا للضرورة، ولن نقبل بأي شكل من الأشكال بأن تنهار المنظومة الصحية بسبب عدم التزامهم".

وتابع في هذا السياق مشددا على أنه "إذا كان الكلام عن حظر التجوال خيارا فإن الحكومة لن تتوانى عن اللجوء إليه إذا لم يكن هناك التزام بالتعليمات ولا حتى في خيار الإبعاد الفوري لبعض الوافدين المخالفين".

وفي موضوع ذي صلة، ذكرت الصحيفة الكويتية ذاتها أن الأجهزة الأمنية في البلاد رحلت 12 مقيما مصابا بمرض نقص المناعة "الإيدز" خلال الأسبوعين الماضيين.

وأفيد بأن هذا الإجراء اتخذ بعد "ضبط وافد فلبيني من قبل رجال مباحث شؤون الإقامة مصاب بالمرض، ويدير معهدا للمساج بعدما وردت بلاغات عن نشاطه المشبوه".

وأوضحت مصادر أمنية مطلعة أن "المصابين جميعا من جنسيات آسيوية، وأغلبهم من الفلبين وتايلاند، وبينهم مقيم عربي واحد من الجنسية السورية، وقد أحيلوا جميعا إلى سجن الإبعاد، ورحلوا في غضون 3 أيام من إيداعهم السجن".

المصدر: القبس