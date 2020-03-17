سفارات 9 دول في ليبيا تدعو لوقف فوري وإنساني للقتال للسماح للسلطات بالاستجابة لتحدي فيروس كورونا

دعت سفارات 9 دول في ليبيا في بيان مشترك الثلاثاء، إلى وقف فوري وإنساني للقتال، للسماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدي فيروس كورونا المستجد.

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وكان قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، وجه الأحد الماضي بتجهيز مستشفى طوارئ داخل قاعدة بنينا الجوية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتخصيص جزء من ميزانية قواته لهذا الهدف.

كما أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج السبت الماضي حالة الطوارئ بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وأكد أن بلاده ستغلق كافة المنافذ الجوية والبحرية من الاثنين.

إلى ذلك، أعلنت الخارجية الروسية أن حكومة إيطاليا أخطرتها بإرجاء اجتماع دولي حول ليبيا، كان من المقرر أن يعقد الأسبوع القادم في روما، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

يتبع..