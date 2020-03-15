حفتر يوجه بإنشاء مستشفى طوارئ لمواجهة فيروس كورونا على نفقة ميزانية قواته

وجه قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، بتجهيز مستشفى طوارئ داخل قاعدة بنينا الجوية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مقررا تخصيص جزء من ميزانية قواته لهذا الهدف.

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وذكر المكتب الإعلامي لقوات حفتر، في بيان أصدره ليل الأحد: "تحقيقا للدور الوطني والأخلاقي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، القائد العام يوجه تعليمات مباشرة وفورية بتجهيز مستشفى طوارئ داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية".

وأضاف البيان أن حفتر وجه بأن يكون المستشفى "على نفقة القوات المسلحة"، مضيفا أن ذلك يشمل "تجهيز الأطقم الطبية المختصة وتدريبها والإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله لمواجهة وباء كورونا".

في غضون ذلك، أكد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن حفتر "خصص جزءا من ميزانية القوات المسلحة لتجهيز مستشفى الهواري في مدينة بنغازي بعدد 100 سرير عناية فائقة".

وسبق أن أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، منافس حفتر على السلطة في البلاد، إغلاق جميع المنافذ البرية والجوية بدءا من 16 مارس الجاري ولمدة 3 أسابيع لمواجهة فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقال السراج، في كلمة متلفزة: "أعلن حالة الطوارئ والتعبئة لمواجهة ذلك الخطر الدائم وتفعيل خطة منظمة الصحة العالمية وتخصيص نصف مليار دولار لمواجهة هذه الأزمة".

المصدر: RT + سبوتنيك