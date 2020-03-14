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حكومة طرابلس تعلن حالة الطوارئ وتغلق المنافذ الجوية والبحرية تفاديا لكورونا

أخبار العالم العربي

حكومة طرابلس تعلن حالة الطوارئ وتغلق المنافذ الجوية والبحرية تفاديا لكورونا
AFP Mahmud TURKIA
رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج
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أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج اليوم السبت حالة الطوارئ بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وأكد أن بلاده ستغلق كافة المنافذ الجوية والبحرية من الاثنين.

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وقال السراج في كلمة أذاعها التلفزيون، إن حكومته "المعترف بها دوليا قررت تخصيص نصف مليار دينار ليبي (360.54 مليون دولار) لمواجهة الوباء، في حال ظهر في ليبيا".

وأضاف، أنه "تم إيقاف الدراسة لأسبوعين وأن المدة قابلة للتمديد، وإيقاف كافة النشاطات الرياضية وإغلاق صالات الأفراح، والمقاهي"، فيما لم يتأكد بعد ظهور أي إصابة بكورونا في ليبيا.

المصدر: RT + رويترز

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