العراق.. فرض حظر التجوال ثلاثة أيام في كربلاء

أعلنت السلطات المحلية في محافظة كربلاء بالعراق، اليوم الأحد، عن فرضها حظر التجوال في المحافظة لمدة ثلاثة أيام لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في مؤتمر صحفي "قررنا فرض حظر على التجوال في المحافظة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم غد الاثنين".

وأضاف أن "الغرض من حظر التجوال القيام بحملة تعفير وتطهير المحافظة بشكل كامل"، مقترحا على الحكومة الاتحادية "استخدام حبر الانتخابات لتأشير القادمين من الخارج في المطارات، حتى تتمكن نقاط التفتيش من معرفتهم لكونهم يخفون معلومات سفرهم".

المصدر: RT