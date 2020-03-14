اشتيه يطالب بالإفراج عن جميع الأسرى في ظل تفشي كورونا في إسرائيل

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إسرائيل، بالإفراج عن جميع الأسرى ولاسيما عن المرضى منهم والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال، حفاظا على أرواحهم في ظل تفشي فيروس كورونا.

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وكتب اشتيه على "فيسبوك": "سنوجه رسالة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمطالبتهم بالعمل على الإفراج عن الأسرى وضمان سلامة المحكومين في السجون الإسرائيلية".

وأضاف: "يجري التأكد من مراعاة إدارة السجون إجراءات السلامة العامة لحماية أسرانا، خصوصا الحد من حالة الاكتظاظ في هذه السجون".

وشدد على أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ستتابع سلامة أكثر من 6 آلاف أسير يقبعون في سجون إسرائيل، من خلال الأطر القانونية والإنسانية.

المصدر: "وفا"