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اشتيه يطالب بالإفراج عن جميع الأسرى في ظل تفشي كورونا في إسرائيل

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اشتيه يطالب بالإفراج عن جميع الأسرى في ظل تفشي كورونا في إسرائيل
AFP ABBAS MOMANI
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه
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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إسرائيل، بالإفراج عن جميع الأسرى ولاسيما عن المرضى منهم والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال، حفاظا على أرواحهم في ظل تفشي فيروس كورونا.

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وكتب اشتيه على "فيسبوك": "سنوجه رسالة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمطالبتهم بالعمل على الإفراج عن الأسرى وضمان سلامة المحكومين في السجون الإسرائيلية".

وأضاف: "يجري التأكد من مراعاة إدارة السجون إجراءات السلامة العامة لحماية أسرانا، خصوصا الحد من حالة الاكتظاظ في هذه السجون".

وشدد على أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ستتابع سلامة أكثر من 6 آلاف أسير يقبعون في سجون إسرائيل، من خلال الأطر القانونية والإنسانية.

المصدر: "وفا"

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