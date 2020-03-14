إسرائيل.. عدد المصابين بكورونا يبلغ 154 شخصا والآلاف قيد الحجر الصحي

أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم السبت عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 154 شخصا.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيلها 11 حالة إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن ثلاثة من مجمل عدد المصابين في البلاد لا يزالون في وضع خطر، فيما كان أربعة آخرون قد تعافوا.

وأشارت الوزارة إلى أن نحو 38 ألف شخص لا يزالون قيد الحجر الصحي المنزلي، بمن فيهم نحو ألف طبيب و600 ممرض و170 من أفراد فرق الإسعاف و80 صيدليا.

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وحسب بيانات الوزارة، تم إخضاع أكثر من 6.8 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد لفحص كورونا.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل