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ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 143

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ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 143
Reuters NIR
سيدة ترتدي كمامة واقية من كورونا في إسرائيل
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا قد ارتفع إلى 143 منها 3 حالات حرجة، فيما تعافى 4 أشخاص من الفيروس وغادروا المستشفيات.

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وأكدت الوزارة وضع نحو 2500 من الموظفين الطبيين بينهم 949 طبيبا، قيد الحجر الصحي.

وعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو ومنافسه زعيم تحالف "أزرق-أبيض" بيني غانتس اجتماعا الليلة الماضية لبحث إمكانية تشكيل حكومة طوارئ وطنية للتعامل مع تحدي الفيروس المستجد.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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