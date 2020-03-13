ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 143
Reuters NIR
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا قد ارتفع إلى 143 منها 3 حالات حرجة، فيما تعافى 4 أشخاص من الفيروس وغادروا المستشفيات.
وأكدت الوزارة وضع نحو 2500 من الموظفين الطبيين بينهم 949 طبيبا، قيد الحجر الصحي.
وعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو ومنافسه زعيم تحالف "أزرق-أبيض" بيني غانتس اجتماعا الليلة الماضية لبحث إمكانية تشكيل حكومة طوارئ وطنية للتعامل مع تحدي الفيروس المستجد.
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية