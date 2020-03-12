كورونا يحصد ضحية ثالثة في لبنان

سجل لبنان اليوم ثالث وفاة بفيروس كورونا لرجل يدعى الياس برجي كان يعاني من مرض السرطان ويبلغ من العمر 79 عاما، وهو من بلدة أميون في منطقة الكورة شمال لبنان.

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وقد انتقلت العدوى إليه عبر المتوفى الأول الآتي من مصر في مستشفى سيدة المعونات في جبيل.

وبذلك يكون فيروس كورونا قد حصد إلى الآن ثلاثة أشخاص في ثلاثة أيام متتالية.

وكان مستشفى رفيق الحريري الجامعي، قد أعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 41 إصابة، مشيرا إلى أن هناك 3 حالات حرجة بين المصابين.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية