كورونا في لبنان.. 9 حالات جديدة والعدد الإجمالي 41 حالة

أعلنت لبنان اليوم الاثنين، تسجيل 9 حالات جديدة تحمل فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41 حالة.

وأصدر مستشفى الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا، حيث قال إن العدد الإجمالي للحالات التي تم استقبالها في الطوارىء المخصص كورونا خلال 24 ساعة الماضية، 132 حالة.

وأضاف المستشفى أن 23 حالة دخلت الحجر الصحي، فيما التزم الباقون بالحجر المنزلي.

وأشار إلى أن 16 شخصا كانوا متواجدين في الحجر الصحي غادروا المستشفى بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، موضحا أنه يوجد حتى اللحظة 26 حالة في منطقة الحجر الصحي.

جدير بالذكر أن العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 30 حالة، علما أن فريقا من وزارة الصحة العامة يقوم بتأمين نقل باقي الحالات إلى المستشفى وعددها 11.

من المهم الإشارة إلى أن 4 حالات مصابة بفيروس كورونا، وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية