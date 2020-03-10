الولايات المتحدة: كل الخيارات مطروحة لدعم تركيا في سوريا عبر الناتو

أكدت الولايات المتحدة أنها تدرس كل الخيارات لدعم تركيا في سوريا عبر منصة حلف الناتو.

وقال الممثل الأمريكي الخاص المعني بسوريا، جيمس جيفري، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب وصول إلى بروكسل، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع حلفاء الولايات المتحدة في الناتو، إن بلاده تدرس سبل دعم تركيا في الساحة السورية، مشيرا غلى أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

واعتبر جيفري أن وقف إطلاق النار في سوريا بضمانات روسية كان مؤقتا في السابق وينبغي ألا يكون هذا هو الحال في إدلب.

وتابع المسؤول الأمريكي: "لا أعتقد أن روسيا والحكومة السورية مهتمتان بوقف دائم لإطلاق النار في إدلب وتسعيان لتحقيق نصر كامل".

المصدر: وكالات