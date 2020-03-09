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السلطات المصرية تلقي القبض على نائب في البرلمان

أخبار العالم العربي

السلطات المصرية تلقي القبض على نائب في البرلمان
AFP AFP STRINGER
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ألقت السلطات المصرية القبض على عضو مجلس النواب جمال الشويخ بتهمة تلقي رشوة.

وبحسب التفاصيل فإن النائب المذكور تلقى رشوة بقيمة 300 ألف جنيه من رئيس مجلس إدارة شركة "نكست هوم" ‏مقابل استغلال نفوذه ‏لدي بعض مسؤولي بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان "أعمال حفر" بقيمة 7.5 مليون جنيه في أحد مشروعات الشركة بالمقطم.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض في وقت سابق وتنفيذا لقرار النيابة العامة في ذات القضية، القبض على عدد من مسؤولي حي المقطم منهم مدير منطقة الإسكان، ومدير التنظيم لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالي 1.5 مليون جنيه من الشركة المذكورة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص المشروع المشار إليه.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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