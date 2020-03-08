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السعودية تعلق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من الغد وحتى إشعار آخر

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السعودية تعلق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من الغد وحتى إشعار آخر
Reuters
السعودية
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قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من يوم الاثنين 9 مارس وحتى إشعار آخر.

وقالت وزارة التعليم إن قرار تعليق الدراسة يأتي استمرارا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بعد.

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وأوضحت الوزارة أن التعليق إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت في بيان أن عودة الدراسة تخضع لتقييم اللجنة المعنية بمواجهة الفيروس.

هذا وقد وجهت الوزارة بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.

وأعلنت الرياض أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 11 إصابة.

المصدر: واس

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