 
مباشر

مسؤول سعودي يخضع لحجر صحي بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

مسؤول سعودي يخضع لحجر صحي بسبب كورونا
Reuters
مريض يتلقى العلاج في مستشفى في السعودية- صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nep2

أعلنت منطقة نجران جنوب المملكة العربية السعودية، الأحد، إخضاع مدير عام الشؤون الصحية ونائبه بالمنطقة، للحجر الصحي بانتظار صدور نتائج الفحوصات المخبرية المتعلقة بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
السعودية تدعو القادمين من 4 دول لعزل أنفسهم مدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا
السعودية تدعو القادمين من 4 دول لعزل أنفسهم مدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا

ووفقا لصفحة إمارة منطقة نجران على "تويتر"، فإن مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة، ونائبه، يخضعان للعزل المنزلي، حتى ظهور نتائج الفحوص المخبرية، وذلك بسبب تواجدهما في مهمة رسمية قبل أسبوع للتعاقد مع أطباء وفنيين بإحدى الدول الأربعة (إيطاليا، كوريا الجنوبية، مصر ولبنان) التي أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تدابير خاصة بها جراء فيروس كورونا.

وأعلنت إمارة منطقة نجران أنه تعذر حضور مدير عام "صحة نجران" ونائبه للاجتماع الطارئ الذي ترأسه أمير المنطقة اليوم، لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة، للتصدي والتعامل مع الفيروس.

من الجدير ذكره، أن أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، كان قد أمر اليوم، بتعليق كل الأنشطة والفعاليات بالمنطقة التي تتطلب إقامتها تجمعات بشرية، سواء داخل الأجهزة الحكومية أو الأهلية، أو في المناطق المفتوحة.

وأعلنت المملكة السعودية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ اليوم 11 إصابة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا