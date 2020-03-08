مسؤول سعودي يخضع لحجر صحي بسبب كورونا

أعلنت منطقة نجران جنوب المملكة العربية السعودية، الأحد، إخضاع مدير عام الشؤون الصحية ونائبه بالمنطقة، للحجر الصحي بانتظار صدور نتائج الفحوصات المخبرية المتعلقة بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد

ووفقا لصفحة إمارة منطقة نجران على "تويتر"، فإن مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة، ونائبه، يخضعان للعزل المنزلي، حتى ظهور نتائج الفحوص المخبرية، وذلك بسبب تواجدهما في مهمة رسمية قبل أسبوع للتعاقد مع أطباء وفنيين بإحدى الدول الأربعة (إيطاليا، كوريا الجنوبية، مصر ولبنان) التي أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تدابير خاصة بها جراء فيروس كورونا.

وأعلنت إمارة منطقة نجران أنه تعذر حضور مدير عام "صحة نجران" ونائبه للاجتماع الطارئ الذي ترأسه أمير المنطقة اليوم، لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة، للتصدي والتعامل مع الفيروس.

4️⃣#عاجل

تعذّر حضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، ونائبه، الاجتماع لخضوعهما للعزل المنزلي، لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية، وذلك بسبب وجودهما في مهمة رسمية قبل أسبوع، للتعاقد مع أطباء وفنيين، بإحدى الدول التي أعلنت #وزارة_الصحة عن تدابير خاصة بها.#فيروس_كورونا#كورونا — إمارة منطقة نجران (@emara_najran) March 8, 2020

من الجدير ذكره، أن أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، كان قد أمر اليوم، بتعليق كل الأنشطة والفعاليات بالمنطقة التي تتطلب إقامتها تجمعات بشرية، سواء داخل الأجهزة الحكومية أو الأهلية، أو في المناطق المفتوحة.

وأعلنت المملكة السعودية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ اليوم 11 إصابة.

المصدر: RT