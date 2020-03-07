السعودية تدعو القادمين من 4 دول لعزل أنفسهم مدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا

دعت وزارة الصحة السعودية كل القادمين إلى المملكة من إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان إلى عزل أنفسهم لمدة أسبوعين في إطار الإجراءات الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن وزارة الصحة، قولها في بيان صدر مساء اليوم السبت، إنه "يجب على من كان في كل من إيطاليا وكوريا (الجنوبية) ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين، عزل أنفسهم منزليا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم، وذلك وفقا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد، ونظرا لتزايد حالات الإصابة به".

وأضافت الوزارة أنه يجب كذلك "على أي ممارس صحي عائد من تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين عزل نفسه منزليا لمدة أسبوعين من تاريخ عودته".

وطلبت الوزارة من الأشخاص الذين زاروا أي دولة من الدول الأربع وظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس أن يبادروا بالاتصال بالسلطات.

وسجلت السعودية، السبت، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، إحداهما لامرأة جاءت من إيران عبر البحرين والأخرى لامرأة وصلت إلى المملكة من العراق عبر الإمارات، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 7 حالات.

المصدر: واس + وكالات