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"النرجيلة".. في زمن الكورونا! (صورة)

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AFP
تدابير أمنية في الضفة بسبب كورونا
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نشرت وكالة الصحافة الفرنسية، صورة تظهر عددا من الشبان الفلسطينيين يدخنون "النرجيلة" وهم يرتدون أقنعة واقية في مقهى بمدينة الخليل في الضفة الغربية، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بيت لحم إلى 19 حالة
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بيت لحم إلى 19 حالة

يأتي ذلك، بعدما أعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية إلى 19 حالة.

AP
شبان يدخنون النرجيلة في الخليل وسط مخاوف من تفشي الكورونا

وأطلقت السلطات الفلسطينية حملات تعقيم في المساجد والكنائس، وعلقت التدريس في المدارس والجامعات وأعلنت حالة الطوارئ في بيت لحم وأريحا الأغوار.

المصدر: RT

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