"النرجيلة".. في زمن الكورونا! (صورة)

نشرت وكالة الصحافة الفرنسية، صورة تظهر عددا من الشبان الفلسطينيين يدخنون "النرجيلة" وهم يرتدون أقنعة واقية في مقهى بمدينة الخليل في الضفة الغربية، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

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يأتي ذلك، بعدما أعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية إلى 19 حالة.

AP

وأطلقت السلطات الفلسطينية حملات تعقيم في المساجد والكنائس، وعلقت التدريس في المدارس والجامعات وأعلنت حالة الطوارئ في بيت لحم وأريحا الأغوار.

المصدر: RT