ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بيت لحم إلى 19 حالة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية إلى19 حالة.

وقالت الحكومة، في بيان، إن وزارة الصحة "أفادت قبل قليل بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في بيت لحم إلى 19 إصابة بعد تسجيل 3 إصابات جديدة مساء اليوم في المدينة، ممن خالطوا المصابين في فندق آنجل في بيت جالا".

وأضاف بيان الحكومة أن المصابين الجدد "تم وضعهم في المركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم".

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس الجمعة، عن "إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها إلا للحالات الطارئة، وإلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في كافة فنادق فلسطين".

كما أصدرت الحكومة توجيهات للأجهزة الأمنية "باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخترق الحجر المنزلي أو يعرض صحته وصحة الآخرين للخطر، بتوقيفه وإخضاعه للحجر".

المصدر: RT