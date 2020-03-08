 
مباشر

العراق يغلق 5 منافذ حدودية مع إيران بسبب "كورونا"

أخبار العالم العربي

العراق يغلق 5 منافذ حدودية مع إيران بسبب
Reuters
معبر حدودي بين العراق وإيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nelg

أعلن العراق اليوم الأحد إغلاق خمسة منافذ حدودية مع إيران حتى 15 مارس الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
مسؤول إيراني يهدد باستخدام القوة ضد من يرفض البقاء في منزله لمكافحة كورونا
مسؤول إيراني يهدد باستخدام القوة ضد من يرفض البقاء في منزله لمكافحة كورونا

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إنه "تم غلق المنافذ البرية التالية: الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، مندلي، أمام حركة التبادل التجاري مع إيران"، مشيرة إلى أنه سيتم منع دخول العراقيين القادمين عبر هذه المنافذ.

وأضافت الهيئة أن غلق المعابر يبدأ اليوم في 8 مارس، ويستمر حتى 15 منه، مشيرة إلى أنه سيسمح للمسافرين العراقيين بالدخول حصرا عبر منفذي مطاري بغداد والبصرة.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 145 والمصابين إلى 5823 شخصا.

وقال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، إن إيران تواجه ظروفا صعبة للغاية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بتوصيات وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس.

من جهة أخرى، أفادت السلطات العراقية، في آخر إحصائية، بارتفاع عدد الوفيات جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في أراضي العراق إلى 3.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا