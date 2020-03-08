سلطنة عمان تتخذ إجراء احترازيا يتعلق بمصر بسبب "كورونا"

علقت سلطنة عمان رحلاتها الجوية غير المنتظمة نحو مصر كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس "كورونا" الخطير في البلاد.

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وقالت الهيئة العامة العمانية للطيران المدني أمس السبت إنها ستعلق الرحلات الجوية غير المنتظمة بين السلطنة ومصر اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة شهر.

وأضافت أنه يشترط على المقيمين لدخول السلطنة إبراز شهادة الفحص المسبق (PCR) لإثبات الخلو من فيروس كورونا وخضوع القادمين للحجر الصحي 14 يوما.

وفي وقت سابق، عقد وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، اجتماعا طارئا لمناقشة المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية لمرض فيروس كورونا.

وتم خلال الاجتماع تحليل الوضع المحلي للمرض وبحث الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من خطورته والتقليل من احتمالية انتشاره محليا.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الكويتية كانت قد أعلنت يوم الجمعة عن وقف الرحلات الجوية بين الكويت و7 دول لمدة أسبوع، منها مصر وسوريا ولبنان، كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس.

وقامت شركة مصر للطيران عقب القرار الكويتي بإلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت اعتبارا من أمس السبت، وحتى إشعار آخر، مطالبة الركاب بمراجعة وتعديل حجوزاتهم في مكاتب الشركة أو الوكيل أو الموقع الإلكتروني.

المصدر: وكالات