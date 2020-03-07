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السعودية تعلق الدراسة في القطيف لمدة أسبوعين

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السعودية تعلق الدراسة في القطيف لمدة أسبوعين
Reuters / Faisal Al Nasser
الرياض
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علقت وزارة التعليم في السعودية، اليوم السبت، الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف لمدة أسبوعين، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 8 مارس 2020.

وأكدت أن قرار تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف جاء بناء على التوصية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، وانطلاقا من حرص وزارة التعليم على سلامة الطلاب والطالبات.

وأفادت اللجنة المختصة بأنه تقرر، مباشرة الهيئة التعليمية والإدارية في كل مدرسة ومعهد وكلية لمهامهم الوظيفية، لمتابعة العملية التعليمية والتنسيق في إجراءات التعليم عن بعد والرد على استفسارات أولياء الأمور.

وشددت وزارة التعليم على أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الصحة السعودية إصابة مواطنتين بفيروس كورونا، إحداهما قادمة من إيران عبر البحرين، ومواطنة أخرى قادمة من العراق عبر الإمارات، ولم تفصحا عن ذلك عند المنفذ.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في السعودية إلى 7 إصابات.

إلى ذلك، تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم حاجز 100 ألف شخص، حيث أكدت الإحصائيات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس على مستوى العالم بلغ حتى الآن 103725 حالة.

وسجلت غالبية هذه الإصابات في الجزء القاري من الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران، وإيطاليا.

وفي ما يلي آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا:

المصدر: RT + واس

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