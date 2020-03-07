السعودية تعلق الدراسة في القطيف لمدة أسبوعين

علقت وزارة التعليم في السعودية، اليوم السبت، الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف لمدة أسبوعين، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 8 مارس 2020.

#عاجل#وزارة_التعليم تعلّق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في #القطيف لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم غدٍ الأحد.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 7, 2020

وأكدت أن قرار تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف جاء بناء على التوصية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، وانطلاقا من حرص وزارة التعليم على سلامة الطلاب والطالبات.

قرار تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في #القطيف جاء بناءً على التوصية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات #فيروس_كورونا الجديد، وانطلاقاً من حرص #وزارة_التعليم على سلامة الطلاب والطالبات.#واسpic.twitter.com/5YhHUzbI7R — واس العام (@SPAregions) March 7, 2020

وأفادت اللجنة المختصة بأنه تقرر، مباشرة الهيئة التعليمية والإدارية في كل مدرسة ومعهد وكلية لمهامهم الوظيفية، لمتابعة العملية التعليمية والتنسيق في إجراءات التعليم عن بعد والرد على استفسارات أولياء الأمور.

اللجنة المختصة في #وزارة_التعليم بمتابعة مستجدات #فيروس_كورونا الجديد برئاسة الوزير آل الشيخ تقرر أن تباشر الهيئة التعليمية والإدارية في كل مدرسة ومعهد وكلية المهام الوظيفية؛ لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور. pic.twitter.com/eCS5VsS5Ep — واس العام (@SPAregions) March 7, 2020

وشددت وزارة التعليم على أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الصحة السعودية إصابة مواطنتين بفيروس كورونا، إحداهما قادمة من إيران عبر البحرين، ومواطنة أخرى قادمة من العراق عبر الإمارات، ولم تفصحا عن ذلك عند المنفذ.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في السعودية إلى 7 إصابات.

إلى ذلك، تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم حاجز 100 ألف شخص، حيث أكدت الإحصائيات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس على مستوى العالم بلغ حتى الآن 103725 حالة.

وسجلت غالبية هذه الإصابات في الجزء القاري من الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران، وإيطاليا.

وفي ما يلي آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا:

المصدر: RT + واس