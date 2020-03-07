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مزاعم بظهور بركان في السعودية بعد تداول فيديو غريب.. والسلطات توضح

أخبار العالم العربي

مزاعم بظهور بركان في السعودية بعد تداول فيديو غريب.. والسلطات توضح
qafilah.com
كهف أم جرسان في السعودية
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تداول نشطاء مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر اشتعال نار وتصاعد أدخنة من كهف أم الجرسان في السعودية.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني السعودي بمنطقة المدينة المنورة في بيان لها اليوم السبت، بأنه تم إرسال فرقة إطفاء إلى الكهف الواقع على بعد 40 كيلومترا من مركز الثمد التابع لمحافظة خيبر.

وقال المتحدث الإعلامي : "إن الحريق عبارة عن اشتعال وتصاعد أدخنة من مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض، تم إشعالها بمصدر خارجي، حيث سبق وأن تمت مباشرة حوادث مماثلة في أوقات مختلفة في ذات الموقع".

وبين المتحدث أنه سبق وقوف لجنة مشتركة من الدفاع المدني وهيئة المساحة الجيولوجية على المسألة، وثبت لها أنها مخلفات حيوانية.

المصدر: واس

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