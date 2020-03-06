الأمن السعودي يقبض على يمني وضع صورة الحوثي على عملة ورقية سعودية

ذكرت أجهزة الأمن السعودية أنها ألقت القبض على مواطن يمني نشر على حسابه في موقع "تويتر" تغريدة توثق وضعه صورة لزعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، على عملة ورقية سعودية.

وقالت سلطات محافظة جدة، في بيان أصدرته مساء الجمعة، إن الجهات الأمنية "ضبطت في جدة مقيما من الجنسية اليمنية ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي واضعا صورة عبدالملك الحوثي على عملة من فئة 500 ريال سعودي".

وأضافت سلطات المحافظة أنه تمت إحالة المواطن اليمني المحتجز "إلى جهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه".

ضبطت ⁧#الجهات_الأمنية⁩ بجدة مقيما من الجنسية اليمنية ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي واضعا صورة عبدالملك الحوثي على عملة من فئة ٥٠٠ ريال سعودي ..

تمت احالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه.

⁧#محافظة_جدةpic.twitter.com/cu3vtBIeM8 — محافظة جدة (@jedgovsa) March 6, 2020

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي، الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

المصدر: RT