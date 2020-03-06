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الأمن السعودي يقبض على يمني وضع صورة الحوثي على عملة ورقية سعودية

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الأمن السعودي يقبض على يمني وضع صورة الحوثي على عملة ورقية سعودية
wikipedia.org
زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي
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ذكرت أجهزة الأمن السعودية أنها ألقت القبض على مواطن يمني نشر على حسابه في موقع "تويتر" تغريدة توثق وضعه صورة لزعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، على عملة ورقية سعودية.

وقالت سلطات محافظة جدة، في بيان أصدرته مساء الجمعة، إن الجهات الأمنية "ضبطت في جدة مقيما من الجنسية اليمنية ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي واضعا صورة عبدالملك الحوثي على عملة من فئة 500 ريال سعودي".

وأضافت سلطات المحافظة أنه تمت إحالة المواطن اليمني المحتجز "إلى جهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي، الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

المصدر: RT

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