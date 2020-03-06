السعودية.. وزارة الرياضة تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب

قررت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الجمعة، تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتبارا من يوم السبت 7 مارس.

وقالت في بيان: "تابعت وزارة الرياضة باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (19 - COVID) في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين".

وأضافت "بناء على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وانطلاقا من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصا في الأماكن التي تشهد تجمعا كثيفا للحشود البشرية، فقد تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتبارا من يوم السبت 7 مارس 2020، وحتى إشعار آخر".

وأكدت الوزارة على أنه ستتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الخميس، تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا في أراضي المملكة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات به في البلاد إلى 5.

وزارة الرياضة تُقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت. https://t.co/YtQtgVXK1Y#واس_رياضي — واس الرياضي (@SPA_Spor) March 6, 2020

المصدر: "واس"