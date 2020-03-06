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مصر تدين هجوم استهدف محيط السفارة الأمريكية في تونس

أخبار العالم العربي

مصر تدين هجوم استهدف محيط السفارة الأمريكية في تونس
Reuters
مصر
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أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات، الهجوم الذي وقع اليوم بالقرب من مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة عدد من أفراد الأمن والمدنيين.

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وعبر البيان الصادر عن الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، عن "خالص تعازي مصر إلى تونس وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين"، مؤكدا "رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع تونس في مواجهة آفة الإرهاب البغيضة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن انتحاريين استهدافا دورية أمنية بمنطقة البحيرة 2 بالشارع المقابل للسفارة الأمريكية.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT

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