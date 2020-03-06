تفجير انتحاري أمام السفارة الأمريكية في العاصمة تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن شخصا يمتطي دراجة نارية أقدم ظهر اليوم الجمعة على تفجير نفسه بحزام ناسف، مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في العاصمة تونس.

وذكرت إذاعة "موزاييك" أن التفجير أسفر عن 5 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأمنيين الذين كانوا متواجدين على عين المكان.

وبحسب نفس المصدر لم يسفر الانفجار عن سقوط قتلى باستثناء الانتحاري الذي فجر نفسه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشخص المنتحر كان يمتطي دراجة نارية، وأقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في ضواحي العاصمة تونس.

من جانبها دعت السفارة الأمريكية على صفحتها على "فيسبوك"، إلى الابتعاد عن منطقة الانفجار، مشيرة إلى أن الأجهزة ألأمنية تعمل في مكان الحادث.

المصدر: وسائل إعلام تونسية