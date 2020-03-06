دول خليجية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس

دانت المملكة العربية السعودية التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس، وراح ضحيته عون أمن برتبة ملازم أول.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: "تعرب "الوزارة عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، والذي تسبب بمقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وأضافت الخارجية أن الرياض تجدد التأكيد على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب.

وأكد الوزارة وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها.

#بيان | تجدد #وزارة_الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف و #الإرهاب، كما تؤكد الوزارة وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 6, 2020

كما أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في العاصمة التونسية تونس وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت وزارة الخارجية موقف الدوحة الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

من جهتها، دانت الكويت واستنكرت بشدة، "الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية بالقرب من محيط السفارة الأمريكية في العاصمة تونس".

وأعرب أمير الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته "في ضحية الحادث الارهابي"، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وقالت وكالة الأنباء التونسية، إن أمنيا قتل في التفجير الانتحاري بمحيط السفارة الأمريكية بتونس العاصمة، فيما أفادت وسائل الإعلام التونسية بأن الأمني الذي فارق الحياة، يحمل رتبة ملازم أول من ولاية سيدي بوزيد، ويدعى توفيق الميساوي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في بيان إن انتحاريين استهدافا دورية أمنية بمنطقة البحيرة 2 بالشارع المقابل للسفارة الأمريكية.

وأسفرت العملية الإرهابية عن مصرع الانتحاريين وإصابة 4 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى إصابة مدني إصابة خفيفة.

المصدر: RT + وكالات