أمر ملكي سعودي بإعفاء وزير الاقتصاد وتعيينه مستشارا

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية، أمس الخميس، شملت إعفاء محمد التويجري من عمله وزيرا للاقتصاد وتعيينه مستشارا في الديوان الملكي.

وأمر العاهل السعودي بتكليف محمد الجدعان بشغل منصب وزير الاقتصاد بجانب عمله وزيرا للمالية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء في الأمر الملكي: "يُعفى محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه ويعين مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.. ويكلف محمد بن عبد الله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيرا للمالية".

وأضاف: "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

المصدر: واس