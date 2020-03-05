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وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا في بيت لحم

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وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا في بيت لحم
Reuters Mussa Qawasma
سياح يرتدون كمامات لدى زيارتهم كنيسة المهد في بيت لحم كإجراء احترازي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد
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أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيله، بشكل رسمي، تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم، اليوم الخميس.

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وقالت كيله في مؤتمر صحفي عقد بمقر محافظة بيت لحم: "الطواقم الطبية بحثت عن أسماء جميع من تعاملوا مع المصابين وستضع خطة شاملة للتعامل مع الوضع في مدينة بيت لحم".

وأضافت أن عينات لـ 20 شخصا مشتبه بإصابتهم تم إرسالها إلى مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي وتأكدت إصابة 7 منهم.

وسابقا اليوم، أشارت الوزارة إلى أن الحالات المشتبه بها كانت بين عدد من الموظفين في أحد فنادق محافظة بيت لحم، داعية المواطنين إلى "الهدوء وضبط النفس، وانتظار تعليمات وزارة الصحة الإجرائية والاحترازية".

وكانت الوزارة أعلنت عن مجموعة توصيات لها على خلفية تفشي الفيروس، شملت تحويل مركز الإدمان في محافظة بيت لحم إلى مكان للفرز واستقبال الحالات المرضية واستقبال الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا.

كما تم إغلاق كافة المساجد والكنائس في محافظة بيت لحم لمدة 14 يوما، ووقف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والنشاطات الاجتماعية والرياضية أيضا.

وطالبت الوزارة بوقف استقبال المجموعات السياحية وإلغاء الحجوزات الفندقية للسياح القادمين إلى فلسطين، وتفعيل خطة طوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في المحافظة لمدة أسبوعين.

المصدر: معا

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